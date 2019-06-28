Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muharrem A.(35) kontrolündeki 05 AAK 149 plakalı otomobil ile Ahmet Turan G.(46) idaresindeki 58 BY 666 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu Muammer K.(49) ve Muharrem A.(35) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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