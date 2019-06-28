Amasya'da trafik kazası: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Ekin (59) idaresindeki 05 HD 861 plakalı traktör, Belediye Köprüsü mevkisinde İrfan Yıldız'ın (47) kullandığı 48 H 3413 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Emine (81) ve Şükran Yıldız (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA