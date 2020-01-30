Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı
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Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.01.2020 20:23 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:28
Amasya'da trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Merzifon'un Sarıbuğday-Alişar köy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.'nin kullandığı 05 DZ 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araç içerisinde bulunan D.K. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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