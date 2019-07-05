Amasya'da tiyatro grupları buluştu

KARADENİZ Tiyatrolar Birliği'ne bağlı çeşitli il ve ülkelerden gelen 30 tiyatro grubu, Amasya'da buluştu.

Karadeniz Tiyatrolar Birliği ve Amasya Üniversitesi'nin işbirliği ile düzenlenen bölgenin en büyük ve en kapsamlı tiyatro buluşması Şehzadeler Gezi yolunda gerçekleştirildi. Bu yıl 7'incisi Amasya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe çeşitli il ve ülkelerden 30 tiyatro grubu katıldı. Bölgede tiyatro ile uğraşan profesyonel ve amatör grupların bir araya geldiği etkinliğe Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Belediye Başkanı Başdanışmanı Ahmet Yenihan, kurum ve kuruluşların müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, tiyatro buluşmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bir medeniyet olmasın ki onun sanat yönü bulunmasın, bir medeniyet olmasın ki onun mimari yönü olmasın, bir medeniyet olmasın ki onun temellerinin tarihte atıldığı yerler olmasın. İşte bu medeniyetin çeşitli özelliklerini içinde barındıran geçmişten günümüze onu içinde saklayarak bize ulaştıran bir kentin mensupları olarak bir sanat gününde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da medeniyetin, tecrübenin, iradenin ve idarenin temelinin Amasya olduğunu belirterek, "Saltanata sultan gönderen yer Amasya'dır. Kurtuluştan kuruluşa denen yer yine Amasya'dır. Onun için şehrimize gelen misafirler, öncelikle şunu bilsinler ki; eğer burada bugün bir oyun sergiliyorsak ve çeşitli illerimizde oyunlarımızı sergileme imkanına sahip isek, bunun ana merkezinde yıl 1919 ve 100'üncü yılını yeni kutladığımız 12 Haziran, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün şehrimize teşrifi ve Müftü Tevfik efendinin paşam Amasya emrinizdedir dediği günün eseridir" diye konuştu.

Amasya Valisi Osman Varol ise "Herhangi bir medeniyetin sanatsız düşünülmesi mümkün değil, insanoğlu da kendi varlığının bilincini kazanmaya başladığı zamandan itibaren kendisini ifade etmek için duygularını, düşüncelerini o an ki ruh halini ifade edebilmek için bunları hem karşındakilere, hem de gelecek kuşaklara taşıyabilmek için çok çeşitli şekillerde kendini ifade yolları bulmuş ve sanatsal etkinlikler bu şekilde ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından performans sanatçısı Yaşar Nezih Elibol tarafından 'Düşlem' isimli tek kişilik bir oyun sergilendi. Ardından Azerbaycan'dan gelen gence devlet kukla tiyatrosunun 'Düğmecek' isimli tiyatro gösterisi katılımcıların beğenisine sunuldu.



Kaynak: DHA

- Amasya