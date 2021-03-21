Son dakika... Tır devrildi: 2 ölü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turan Verep (55) idaresindeki 61 ACR 608 plakalı salatalık yüklü tır, Merzifon-Samsun kara yolunun 10. kilometresinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Verep ile tırda bulanan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı, etrafa saçılan salatalıkların temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan