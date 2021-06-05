Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı

Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde Polonya plakalı tırın yan yattığı kazada, dorsesindeki kamyon hurdası etrafa saçıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Polonya plakalı tırın yan yattığı kazada, dorsesindeki kamyon hurdası etrafa saçıldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Amasya-Erzincan karayolu Taşova istikametinde Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Dorsesinde 3 kamyon hurdası taşıyan Cengiz Kaba, kullandığı Polonya plakalı DST 6N 22 plakalı tırın kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan tır, aynı yol güzergahında yan yattı. Üzerindeki 3 hurda kamyonun parçaları etrafa saçılarak yolu savaş alanına çevirdi.

Hurdaya dönen tırdaki sürücü Cengiz Kaba, yaralandı. Yaralı, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AMASYA

Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı
Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı
Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı
Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı
Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Gervinho Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 20:40:04. #1.16#

title