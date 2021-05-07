Amasya'da terk edilen köpek yavrularına başka köpek annelik ediyor
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Amasya'da terk edilen köpek yavrularına başka köpek annelik ediyor

Amasya'da terk edilen köpek yavrularına başka köpek annelik ediyor
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaş tarafından terk edilmiş halde bulunan iki köpek yavrusuna bir başka köpek annelik yapıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir vatandaş tarafından terk edilmiş halde bulunan iki köpek yavrusuna bir başka köpek annelik yapıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Ahmet Caba, menfezde 2 köpek yavrusu bulunduğunu gördü.

Yavruların yanına uzun süre annelerinin gelmediğini gören Çaba, hayvanları alarak besledikleri ve yavruları bulunan bir sokak köpeğinin yanına götürdü.

Çaba, AA muhabirine, baktıkları köpeğin diğer yavruları kabul ederek emzirmeye başladığını belirterek, "Biz de bundan onun ismini 'Vefakar' koyduk. Çünkü gerçekten vefakarca başka bir köpeğin yavrularını kabullendi ve onlara annelik yapıyor. Köpek olmasına rağmen paylaşmasını bildi, hem kendi yavrularına hem de başka yavrulara bakıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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