Amasya'da "Temiz Çevre Temiz Köy" Projesi

21.10.2019 16:52

Amasya İl Özel İdaresi tarafından başlatılan "Temiz Çevre Temiz Köy" Projesi kapsamında 372 köyden 7 bin 140 ton evsel katı atık toplandı.

Toplam 38 personel ve 13 araçla toplanan atıklar elektrik enerjisine dönüştürülmek üzere, Amasya Katı Atık Birliği'ne (AKAB) teslim edildi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreter Erdin Acar, projenin başlamasıyla birlikte köylerin çehresinde önemli değişimin olduğunu ifade ederek, "Temiz insan, temiz çevre, temiz köy" sloganı ile başladığımız projemizde köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha temiz ve daha hijyenik ortamda yaşamalarını hedeflemekteyiz. Hem doğayı temizliyoruz, hem enerji üretimine katkı sağlıyoruz mutluluk verici bir şey." dedi.

Kaynak: AA