Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı - Haberler
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Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı

AA, Şahin Özmen - Güncel
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Amasya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli Sorgun'da yakalandı

Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

YOZGAT (AA) - Amasya'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Amasya'da kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı bir kadının 100 bin lira tutarında altın ve dövizini dolandırarak kaçan Ş.Ş.'nin (20) Sorgun'a geldiğinin tespit edilmesi üzerine Amasya ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ş.Ş.para ve altınlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Yozgat, Amasya, Polis, Güncel, Haberler

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