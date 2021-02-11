Amasya'da tekel bayisinde 45 litre sahte içki ele geçirildi
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Amasya'da tekel bayisinde 45 litre sahte içki ele geçirildi

11.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:48
Amasya'da tekel bayisinde 45 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'da 45 litre sahte içki ele geçirilen tekel bayisinin işletmecisi gözaltına alındı.

Amasya'da 45 litre sahte içki ele geçirilen tekel bayisinin işletmecisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmaları sonucu, Merzifon ilçesinde bir tekel bayisinde sahte içki imal edilip satıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, pet şişelere doldurulmuş 45 litre sahte içki ele geçirdi.

Bunun üzerine işletmeci A.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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