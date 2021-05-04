Amasya'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti

Amasya'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışan bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalışan bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hayrettin köyünde tarlada sulama yapan Hamza Can Kaya'nın (26) üzerine yıldırım isabet etti.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Kaya'nın öldüğünü belirledi.

Kaya'nın cenazesi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Feyza Aktan Burak Sergen Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Amasya'da tarlada çalışırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:56:00. #1.14#

title