Amasya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.