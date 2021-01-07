Amasya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi
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Amasya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

07.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:08
Amasya'da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurduğu otomobilde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada 386 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, otomobildeki E.G'yi (46) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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