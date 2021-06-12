Amasya'da sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu
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Amasya'da sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu

Amasya'da sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Taşova ilçesinde kanala düşerek kaybolan otomobilin sürücüsü bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kanala düşerek kaybolan otomobilin sürücüsü bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Gemibükü köyü mevkiisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Azmi Can Kaşık'ın (18) kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilde bulunan Azmi Can Kaşık, yol kenarındaki sulama kanalına düştü ve akıntıda kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine yönlendirilen 112 acil ve Jandarma ve Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu su akışı kesilen kanalda Azmi Can Kaşık'a ulaşıldı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların uzun uğraşlarına rağmen 18 yaşındaki Azmi Can Kaşık kurtarılamadı. - AMASYA

Amasya'da sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu
Amasya'da sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu
Amasya'da sulama kanalına düşen otomobildeki genç bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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