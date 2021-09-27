Amasya'da su kanalına düşen yavru köpekler kurtarıldı
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel
Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde su kanalına düşen ve kanalın farklı yerlerinde mahsur kalan 5 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Borsa Mahallesi'nde bulunan su kanalına yavru köpeklerin düştüğü ihbarı üzerine Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, merdiven yardımı ile indikleri kanaldan 5 yavru köpeği çıkardı.
Battaniyeye sarılan yavru köpekler, kurtarıldıktan sonra Suluova Belediyesine ait barınağa bırakıldı.
AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri