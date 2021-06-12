Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Azmi Can Kaşık'ın (18) kullandığı 06 FZR 68 plakalı otomobil, Mülkbükü köyü mevkisinde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkartılan otomobilde sürücünün bulunmadığı anlaşılınca Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, suda arama çalışması başlattı.

Aracın kanala düştüğü yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta Kaşık'a ulaşıldı.

Ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Kaşık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Sedat Peker Memduh Büyükkılıç
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Ergin Ataman Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:49:08. #1.16#

title