Amasya'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Azmi Can Kaşık'ın (18) kullandığı 06 FZR 68 plakalı otomobil, Mülkbükü köyü mevkisinde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla kanaldan çıkartılan otomobilde sürücünün bulunmadığı anlaşılınca Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, suda arama çalışması başlattı.
Aracın kanala düştüğü yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta Kaşık'a ulaşıldı.
Ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Kaşık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk