Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
AMASYA (AA) - Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde sporcuları taşıyan plakası henüz belirlenemeyen minibüs devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.
AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri
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