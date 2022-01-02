Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi - Haberler
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Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüs devrildi
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde sporcuları taşıyan plakası henüz belirlenemeyen minibüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

Minibüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı (1)

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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