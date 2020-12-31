Amasya'da sokaklar belediye bandosuyla şenlendi
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Amasya'da sokaklar belediye bandosuyla şenlendi

31.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:23
Amasya'da sokaklar belediye bandosuyla şenlendi

Amasya'da belediye bandosu, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlar için marş ve türküler seslendirdi.

Amasya'da belediye bandosu, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalanlar için marş ve türküler seslendirdi.

Belediye bandosu, vatandaşlara yılbaşı coşkusunu yaşatmak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde mahallelerde dolaşıyor.

Bandoyu balkon ve pencerelerden izleyenler, seslendirilen parçalara alkışlarıyla eşlik etti.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere, yılbaşında evde kalan vatandaşlara biraz olsun moral vermek istediklerini söyledi.

Amasya'nın her mahallesine giderek vatandaşları bu coşkuya ortak ettiklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Malum bu gece yılbaşı, geçtiğimiz yıllarda herkes kendine göre bir düzen kurardı. Bizim üstü açık otobüsümüz var, otobüsümüzü süsleyip üzerine de bizim bando ekibimizi çıkardık. Mahalle aralarında ekibimiz şarkılar, türküler söylüyor. Evlerden vatandaşların isteklerini alıyor. Hem virüs noktasında korunmayı sağlıyor hem de vatandaşlarımızın eğlenmesini sağlıyoruz. Çocuklarımızın, vatandaşlarımızın mutlu olabilmesi için elimizden ne gelir diye düşündük. Dedik ki vatandaşlarımızı yılbaşı gecesinde bu şekilde eğlendirelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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