Amasya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.
Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, av malzemeleri satan Şeref Kahriman, Saray Mahallesi'nde bulunan iş yerinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda hafif yaralanan Kahriman, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli E.Ş'yi kısa sürede yakaladı.