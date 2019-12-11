Amasya'da silahlı saldırı: 4 yaralı
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Amasya'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Amasya'nın Beyazıdpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine silahla saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

11.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:54
Amasya'da silahlı saldırı: 4 yaralı

'nın Beyazıdpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine silahla saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre Muammer K. ve babası Osman K.'nın silahla iş yerine ateş ettiği iddia edildi. Daha sonra çıkan arbedede Muammer K., Osman K., Ferdi E. ve Engin K. yaralandı.


Şüpheliler Muammer K. ve Babası Osman K., yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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