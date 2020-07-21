Amasya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, biri yaralandı.
21.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:31
Amasya'nın Suluova ilçesinde silahla vurulan 2 kardeşten biri öldü, biri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erarslan köyünde aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, tabancayla Mustafa ve Erdem Akça kardeşlere ateş etti.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla Mustafa Akça, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Erdem Akça, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA