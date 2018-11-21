Amasya'da Sgk İl Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı
Orta Karadeniz Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı Amasya'da gerçekleştirildi.
Orta Karadeniz Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri Koordinasyon Toplantısı Amasya'da gerçekleştirildi.
Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ndeki toplantıda, sosyal güvenlik hizmetlerini daha ileri seviyelere taşıma, sosyal güvenlik il müdürlükleri arasında koordine ve uygulamada birlikteliği sağlama konuları görüşüldü.
Toplantıya, Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya, Ordu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Çorum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Enver Yıldız, Sinop Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez ve Amasya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel katıldı.