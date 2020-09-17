Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı
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Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı

Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı Amasya'nın Suluova ilçesinde seyyar köfte minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

17.09.2020 03:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:20

Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde seyyar köfte minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.45'te Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Buğra Çetin'e ait seyyar köfte minibüsünde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında Buğra Çetin yaralandı. Yaralı Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının seyyar köfte aracının içerisinde bulunan tüpün parlaması sonucu çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da seyyar köfte minibüsü yandı

Kaynak: İHA

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