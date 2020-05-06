Amasya'da seyir halindeki otomobil yandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Er yönetimindeki 19 KH 547 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolu 24. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Er ve otomobildeki 2 yolcu, alevlerin kısa sürede sardığı otomobilden çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA