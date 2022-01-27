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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Amasya'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobilden geriye demir yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Uygur köyü yakınlarında 05 ABJ 836 plakalı seyir halindeyken motor kısmından çıkan alevleri fark eden sürücü Çağdaş Ayan yol kenarına çekip yangın tüpüyle müdahale etmeye başladı. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri çağrıldı.

Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobilin yandığı anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Jandarma ekipleri araç yangınıyla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Çelik/ İHA)

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Amasya, Uygur, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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