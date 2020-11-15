Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
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Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

15.11.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:47

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaş için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında esnaf ve vatandaş için Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başladı.

İl genelindeki semt pazarlarının girişinde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Ayrıca ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar girişinde esnafın ve vatandaşların ateşini ölçtü, maske kontrolü yaptı.

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar yerlerinde esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyduğunu söyledi.

HES kodu olmayan esnafın ve vatandaşların pazar alanına girişlerine izin verilmediğini vurgulayan Yörükoğlu, "Semt pazarlarımızı vatandaşımızın sağlığı açısından, daha güvenli hale getirebilmek için Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın talimatıyla HES kodu uygulamasına başladık. Vatandaşımız da bize destek veriyor. Uygulamadan son derece memnun olduklarını görüyoruz." dedi.

Salgının başladığı ilk dönemlerde Amasya Belediyesinin 1 milyon maske üretip dağıttığına işaret eden Yörükoğlu, şöyle devam etti:

"Daha sonra bütün semt pazarları girişlerinde dezenfektan tüneli uygulamasını başlattık, vatandaşlarımızın ateşlerini ölçmeden pazar alanlarına almadık. Biz de bundan son derece memnunuz. Bu hastalığı hep birlikte el birliği ile yeneceğiz. Bu durum hep birlikte aşabileceğimiz bir süreç, bu süreçte sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına riayet etmemiz son derece önemli."

Vatandaş Mürtüz Özoğluöz ise sürekli pazardan alışveriş yaptıklarını vurgulayarak, "Bu uygulamalar daha da yaygınlaştırılırsa virüsün yayılmasının daha da azalacağını, toplum için daha faydalı olacağını düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı
Semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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