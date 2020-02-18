Amasya'da şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı

18.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:54

Amasya'da hayata geçirilmesi planlanan şehir kütüphanesi projesinin değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Amasya Valiliğindeki toplantıda inşa edilmesi planlanan kütüphanenin yeri, özellikleri ve faaliyet biçimi gibi konular ele alındı.

Vali Varol, modern bir kütüphane inşa edileceğini belirterek, "Günümüzde eksikliği derinden hissedilen ve üzerinde bir yıldan fazla süredir çalışılan modern şehir kütüphanesi projesinin, ilim ve irfan şehri Amasya'mıza yakışacak düzeyde olması için gayret gösteriliyor. Millet kıraathanesi olarak da kullanılacak kütüphanene, genç ve çocuklara yönelik eğitim sınıfları, hat, tezhip, el sanatları galerileri, beceri atölyeleri, okuma salonları, özel çalışma alanları, sergi alanı, konferans salonu, cep sineması gibi çeşitli bölüm ile donatılacak." diye konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA