Amasya'da satranç turnuvası

06.10.2019 16:44

Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Torumtay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 4 kategoride 97 sporcu katıldı.

Sekiz yaş ve altı kategorisinde Zeynep Evra Eldem birinciliği kazanırken, 10 yaş ve altı kategorisinde Eymen Ahlat, 14 yaş ve altı kategorisinde Ali Kerem Karakılınç ve açık kategoride Ulaş Karka birinci oldu.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, gençlerin satranca yönelmelerini önemsediklerini ifade ederek, "Satranç gerçekten çok faydalı bir spor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin satranç gibi zeka oyunlarına yönelmelerini önemsiyoruz. Bugün burada çocuklarla birlikte orta yaşın üzerindeki sporcular da mücadele etti. Hepsini kutluyorum. Bu turnuvayı Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdik. Bunların devamı yıl içinde gelecek. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Turnuvada dereceye girenlere madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Nadir Nuyan ve Satranç İl Temsilcisi İsa Kaya tarafından verildi.

Kaynak: AA