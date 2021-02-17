Amasya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Amasya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

17.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:18
Amasya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merve Sağlam yönetimindeki 05 ABD 878 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolunun Kayadüzü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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