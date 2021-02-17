Amasya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
17.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:18
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merve Sağlam yönetimindeki 05 ABD 878 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolunun Kayadüzü köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan