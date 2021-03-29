Amasya'da Salgın Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Salgın Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Salgın Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Masatlı, toplantıda yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde yüksek oranlarda vaka artışının yaşandığını, bu durumun Amasya'yı da etkilediğini söyledi.

Tüm ilçelerde mülki amirlerin, kolluk kuvvetlerin, yerel yönetimlerin, esnaf odaları ve diğer ilgililerin yoğun şekilde denetimlerini sürdürdüğünü anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Yaptığımız denetimlerde ceza uygulamaktansa halkımızı bilgilendirmeye ve uyarıcı olmaya özen gösteriyoruz. Gerek toplu olarak bulunulan alanlarda, gerekse okullarda yoğun denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Okullarımızda hijyen kuralları sürekli olarak takip edilmektedir. Aşılamada 65 yaş üstü grupta hedef nüfusumuzun yüzde 82'sini, sağlık çalışanlarında ise yüzde 85'ini aşılamış bulunmaktayız. Aşılanmayan kısım ise daha önce hastalığı geçirmiş olanlardır. Bu salgının bitirecek olan aşıdır. Bu yüzden halkımızdan biraz daha sabırlı olmalarını ve tedbirlere eksiksiz olarak uymalarını istiyoruz."

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz tarafından salgının Amasya'daki seyri, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun tarafından da okullarda alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diğer katılımcıların da çeşitli konularda görüşlerini dile getirdiği toplantıda Vali Masatlı, kaymakamlara ve ilgili kurum yöneticilerine çeşitli talimatlar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur