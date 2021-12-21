Amasya'da sahte içki ürettiği iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya'da sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar sahte içki, çok sayıda içki şişesi ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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