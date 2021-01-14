Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

14.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:42

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte içki üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte içki üretip piyasaya sürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki imal edip sattığı belirlenen M.T'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Merzifon Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Sahte içki üretip sattığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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