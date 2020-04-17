Amasya'da sahte içki operasyonunda 85 litre alkol ele geçirildi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 85 litre alkol ele geçirildi.
17.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:42
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki imalatında kullanılan 85 litre alkol ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan 85 litre alkol ile damıtma düzeneği buldu.
Ö.Ş. (38) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA