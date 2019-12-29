Amasya'da sahte içki operasyonu
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Amasya'da sahte içki operasyonu

Amasya'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

29.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:06
Amasya'da sahte içki operasyonu

'da etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhcui Mahallesi'nde F.G'nin ikamet ettiği evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 30 litre etil alkol, 12,5 litre satışa hazır sahte içki, 171 adet değişik gramajlarda ve markalarda anason aroması ele geçirdi.

Ekiplerce, şüpheli F.G hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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