Amasya'da sahte içki operasyonu

19.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:22

AMASYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Amasya Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uygur ve Sarıyar köylerinde, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon düzenledi. Uygur'da 7, Sarıyar'da 1 olmak üzere 8 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 338 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 2 bakır damıtma düzeneği ile alkol imalatında kullanılan 22 kilogram anason tohumu da ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA