Amasya'da sahte alkole 1 gözaltı

29.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:52

AMASYA'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik uygulamasında, şüpheli F.G.'nin iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramada, 2 ayrı koli içindeki bidonlarda 60 litre sahte alkol ve 171 anason aroması ele geçirildi. Polis kaçak alkollere el koyarken, şüpheli F.G., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA