Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu

Amasya'da etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar iş yerleri önündeki tentelerin altına sığındı.

Bazı sürücüler, araçlarına battaniye sararak doludan korumaya çalıştı. 15 dakika süren dolu nedeniyle tarım arazileri ile araç ve çatılarda hasar meydana geldi.

Dolu, daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, şemsiyeler ve çantalarıyla yağıştan kendilerini korumaya çalıştı.

Trafiğin yoğun olduğu caddelerde önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Amasya-Taşova kara yolunun Durucasu mevkisinde de aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Amasya merkez ile Merzifon ve Suluova ilçelerinde de bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: AA