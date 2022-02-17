Amasya'da saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Amasya'da saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA, Cihan Okur - Güncel
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Amasya'da saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde saç kurutma makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilde bulunan saç kurutma makinesine gizlenmiş 388,26 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (42) ve N.D. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gerekçesiyle tutuklandı.

AA / Cihan Okur - Güncel

Uyuşturucu, Merzifon, Hisarcık, Amasya, Güncel, Haberler

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