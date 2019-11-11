Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Boraboy köyünde Adem Oğuz'un (50) kullandığı 05 HP 209 plakalı traktör şarampole devrildi.
Traktörün römorkunda yolculuk yapan Necip Akkaya (72) devrilen römorkun altında kaldı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Akkaya'nın cenazesi otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.