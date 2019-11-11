Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü
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Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

11.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:00
Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü

'nın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı köyünde Adem Oğuz'un (50) kullandığı 05 HP 209 plakalı traktör şarampole devrildi.

Traktörün römorkunda yolculuk yapan Necip Akkaya (72) devrilen römorkun altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Akkaya'nın cenazesi otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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