Amasya'da, Ramazan etkinlikleri düzenleniyor Amasya'da, Ramazan etkinlikleri düzenleniyorAMASYA'da koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlar için 'Ramazan Sokağı' adı altında etkinlikler düzenleniyor.

Amasya'da, Ramazan etkinlikleri düzenleniyor

AMASYA'da koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlar için 'Ramazan Sokağı' adı altında etkinlikler düzenleniyor. Amasya'da 'Ramazan Sokağı' etkinliklerinde, Hacılar Meydanı mahallesinde üstü açık otobüs üzerinden belediye bandosu Türk Sanat ve Halk Müziği ile çeşitli ezgiler seslendirdi, dev ekranlardan slayt gösterileri yapıldı. Vatandaşların evlerinin balkonlarından eşlik ettiği etkinlikte meddah, karagöz ve hacivat gösterileri sergilendi. Etkinlikleri balkonlardan takip edenlere ramazan simidi ve pamuk şeker ikram edildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ?Koronavirüs nedeniyle 2 aydır evden çıkmayan vatandaşlarımıza böyle eğlenceli bir organizasyon düzenledik. Onların evden çıkmadan eğlenmelerini sağlamayı hedefledik" dedi.

Kaynak: DHA