Vali Bakan: "Huzurlu bayram için tedbirler planlandı"

Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı sırasında il genelinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla alınan tedbirleri açıkladı. Emniyet ve jandarma, 170 araç ve 1093 personel ile görev alacak.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya'mızda Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeniz amacıyla ilimiz genelinde tüm tedbirler planlanmıştır" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit'in de katıldığı toplantıda uygulamaya alınan tedbirleri açıklayan Vali Bakan, "İl genelinde asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatları 170 araç ve bin 93 personel, 112 Acil Çağrı Merkezi 77 personel, acil sağlık hizmetleri 28 araç ve 90 personel, AFAD ve itfaiye teşkilatları 45 araç ve 149 personel, Karayolları Şube Şefliği 25 araç ve 40 personel ile görevleri başında olacak. Ayrıca Telekom, elektrik ve doğalgaz arızalarına karşı da sorumlu kuruluşlarca gerekli planlamalar yapılmıştır" diye konuştu.

Asırlardır ilim, irfan ve maneviyatın izlerini taşıyan kadim şehir Amasya'da rahmet, mağfiret ve bereket ayı mübarek Ramazan'ı Şerif-in huzur içerisinde geçtiğine değinen Bakan, "Ramazan Bayramı'nın Amasya'mıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor siz saygıdeğer hemşehrilerimin bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
