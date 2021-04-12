Amasya'da ramazan, bando ekibinin konseri ve mahya yakılarak karşılandı
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Amasya'da ramazan, bando ekibinin konseri ve mahya yakılarak karşılandı

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da ramazan, bando ekibinin konseri ve mahya yakılarak karşılandı

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, belediye bandosu konseri ve mahya yakılarak başladı.

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Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, belediye bandosu konseri ve mahya yakılarak başladı.

Salgın kuralları çerçevesinde sınırlı bir katılımla gerçekleşen program, belediye bandosu tarafından milli marşların ve çeşitli türkülerin seslendirildiği konserle başladı.

İl Müftü Yarımcısı Harun Aydoğdu'nun yaptığı duanın ardından, "Hoş Geldin ya Şehri Ramazan" yazılı mahya yakıldı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı konuşmada, her yıl ramazanı coşku ile karşıladıklarını ve ay boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Gönül arzu ederdi bu ramazanda vatandaşlarımızla beraber hergün farklı bir etkinlik düzenlemek ancak ülkemiz ve bütün dünyanın başında bir salgın belası var o yüzden etkinliklerimiz kısıtlı imkanlarla gerçekleşiyor.

"Öncelikle tutacağımız oruçların Amasya'mıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını, sağlıklı sıhhatli bir şekilde geçirmemizi niyaz ediyorum. Bugün ramazan ateşimizi yaktık. Bu da bizim biliyorsunuz geleneklerimizdendir. Amasya'nın, Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden geleneklerinden birisidir. Şimdiden tüm Amasya halkına ve tüm ümmeti Muhammed'e sağlıklı, sıhhatli, aileleriyle birlikte huzurlu bir ramazan-ı şerif ayını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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