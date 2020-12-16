Amasya'da projeler değerlendirildi
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Amasya'da projeler değerlendirildi

16.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:22
Amasya'da projeler değerlendirildi

Amasya'da çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yapıldı.

Amasya'da çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Amasya Üniversitesi, Amasya İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TKDK İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, OKA İl Koordinatörlüğü, Merzifon OSB Müdürlüğü ve AB Proje Ofisinden yetkililer yer aldı.

Vali Masatlı, Amasya'da çeşitli kurum ve kuruluşlarca başlatılan destek programlarından Amasya'nın en üst seviyede faydalanması için ilgili kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgelerinde devam eden genişleme çalışmaları hakkında bilgi veren Masatlı, Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Amasya OSB, Suluova OSB ve Suluova Besi OSB'nin altyapı sorunlarının çözüme kavuşturulması için projeler hazırlandığını belirterek, dış yatırımların Amasya'ya yönelmesi için sanayi altyapısındaki aksaklıkların giderilerek, yatırımcıya güven veren bir ortam oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, son olarak çeşitli başlıklarda devam eden proje çalışmaları ve farklı alanlarda yapılabilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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