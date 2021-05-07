Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı
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Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı

Amasya'da polis ve öğretmenler kapı kapı gezerek çocuklara bayram hediyesi dağıttı
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Amasya'da polis ve öğretmenler, çocuklara bayram neşesini yaşatmak için kapı kapı gezerek keseler içinde hediyeler verdi.

Amasya'da polis ve öğretmenler, çocuklara bayram neşesini yaşatmak için kapı kapı gezerek keseler içinde hediyeler verdi.

Öğretmen ve polisler tarafından bayram şekeri, oyuncak ve tebrik kartı bulunan keseler, "tam kapanma" nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında moral olması amacıyla çocuklara dağıtıldı.

Yavuz Selim Ortaokulu okul öncesi öğretmeni Hilal Tarım, gazetecilere, "Radyoda Çocuk Var" adıyla yürüttükleri proje kapsamında salgın nedeniyle evde kalan çocuklara radyo yayını yaptıklarını söyledi.

Çocuklara bayram neşesini yaşatmak istediklerini dile getiren Tarım, "Tatsız salgın sürecinde şeker tadında programlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımıza bayram neşesini unutturmamak için böyle bir program düzenledik. Emniyet Müdürlüğümüzden müsaade istedik, onlar da bize eşlik etti. Ramazan Bayramı'nda çocukların şekerleri polis ve öğretmenlerden. Yüzü şeker gibi tatlı tatlı gülsün çocuklarımızın." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi Gülsüm Aykaç da çocuklarının sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel sürpriz için çok teşekkür ederim. İnşallah sağlık dolu çok güzel bayramlarımız olur. Yurdumuzdaki tüm çocukların ve ailelerinin bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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