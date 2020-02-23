Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu
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Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu

Amasya'da polis ekipleri kente gelen turist kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.

23.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:40
Amasya'da polis turist kafilesi için trafiği durdurdu

'da ekipleri kente gelen kafilesinin rahat fotoğraf çekebilmesi için trafiği durdurdu.


Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine, trafiği durduran sivil polis ekibi yardım etti. Sivil polislerin yapmış olduğu samimi yaklaşımları fotoğraf çekinen turistler tarafından memnuniyetle karşılandı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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