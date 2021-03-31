Amasya'da polis, Kovid-19'u önlemek amacıyla vatandaşlara evlerine giderek uyarıda bulunuyor
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Amasya'da polis, Kovid-19'u önlemek amacıyla vatandaşlara evlerine giderek uyarıda bulunuyor

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel
Amasya'da polis, Kovid-19'u önlemek amacıyla vatandaşlara evlerine giderek uyarıda bulunuyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" grupta yer alan Amasya'da vatandaşlar, ev ve taziye ziyaretleri yapmamaları, misafir kabul etmemeleri için uyarılıyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" grupta yer alan Amasya'da vatandaşlar, ev ve taziye ziyaretleri yapmamaları, misafir kabul etmemeleri için uyarılıyor.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte artan vakaların önüne geçilebilmesi için bir yandan denetimlerini sürdürürken, diğer yandan da yaklaşan ramazanda vatandaşların bir araya gelmemeleri için uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, mahallelerde muhtarların da yardımlarıyla kapı kapı dolaşıp özellikle ev hanımlarına taziye ziyaretleri yapmamaları, misafir kabul etmemeleri konularında uyarıda bulunup broşür dağıtıyor.???????

Bahçeleriçi Mahallesi'nde uyarılarda bulunan polis ekiplerine vatandaşlar da çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kovid-19 tedbirleri ile ilgili bilgi verilen Berdan Derici, uygulamayı çok yerinde bulduğunu söyledi.

Uygulamaların vakalar tamamen bitene kadar devam etmesi gerektiğini dile getiren Derici, "Maske, mesafe ve temizlik. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Devlet büyüklerimizin, 'Tamam bu iş bitti, maskenizi çıkarabilirsiniz' dedikleri ana kadar tedbirleri elden bırakmamalıyız. Annemizle aynı şehirde yaşıyoruz, onunla bile görüşmüyoruz. Dışarıda görüşüyoruz, kapıdan kapıya görüşüyoruz. Bu iş bittikten sonra her şey en iyi şekilde olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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