Kısıtlamada polis denetimi
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Kısıtlamada polis denetimi

27.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 27.12.2020 23:30

Kısıtlamada polis denetimi Amasya'nın Taşova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.

Kısıtlamada polis denetimi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.

Taşova'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren polis ekipleri cadde sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetimlere başladı. İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri ve sokakları Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetlemelerde sadece polisler ve sokak köpekleri vardı. Trafikte seyreden araçları durdurarak, araçları trafik yönünden sürücüleri ise hem trafik hem de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalıp kalmadıkları yönünden denetleyen Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlerinden çıkarak evlerine gittiklerini ya da iş yerlerine gitmek için sokakta olduklarını beyan eden yayaların ise çalışma belgelerini kontrol etti. İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri ve sokakları Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Komiser Yardımcısı Salih Aydın, "Taşova halkına bu gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Umarım en kısa zamanda bu korona virüs belasından milletçe el ele verip kurtulacağız" dedi.

Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi
Kısıtlamada polis denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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