Amasya'da polis ekipleri drone yardımıyla ormanlık alanda 558 kök Hint keneviri ele geçirdi
Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.
06.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:37
Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dutluk mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.
Drone yardımıyla yapılan çalışmalarda 558 kök Hint keneviri bulundu.
Hint kenevirlerini eken şahsın bulunması için soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA