Amasya'da piknik alanında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı
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Amasya'da piknik alanında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı

11.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 15:08
Amasya'da piknik alanında bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Boraboy Gölü'ne pikniğe giden Ömer Aras ve arkadaşları İsmail Uçar ile Muhsin Karakaya, yerde uçamayan atmacayı fark etti.

Yetkililere haber veren Aras ve arkadaşları, atmacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan atmacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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