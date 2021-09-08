Amasya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Amasya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Amasya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, pikap ve otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, pikap ve otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin P. idaresindeki 05 ABS 295 plakalı pikap, Mahsen Mahallesi Çalışır Sokak'taki kavşakta, Elif K. yönetimindeki 34 GP 352 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap, yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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Amasya'da pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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