Amasya'da panelvan ile taksi çarpıştı: 2 yaralı
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Amasya'da panelvan ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvanla taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:54
Amasya'da panelvan ile taksi çarpıştı: 2 yaralı

'nın ilçesinde panelvanla taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sefa 'nin kullandığı 05 FR 904 plakalı panelvan, Hükümet Konağı Kavşağı mevkisinde İmdat Akdeniz idaresindeki 05 T 7503 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü ile aynı araçta bulunan Gökhan Eski, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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