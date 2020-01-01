Amasya'da panelvan ile taksi çarpıştı: 2 yaralı
Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvanla taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
01.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:54
Amasya'nın Suluova ilçesinde panelvanla taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sefa Karaköse'nin kullandığı 05 FR 904 plakalı panelvan, Hükümet Konağı Kavşağı mevkisinde İmdat Akdeniz idaresindeki 05 T 7503 plakalı taksi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan panelvan sürücüsü ile aynı araçta bulunan Gökhan Eski, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA